Lupin III - The First: il nuovo film di Lupin sarà presentato al Romics in italiano!

Recentemente fioccano i lavori in 3DCG tratti dal mondo di manga e anime. Sicuramente Netflix ha avuto un grosso impatto in questi nuovi lavori, come con Kengan Ashura e Drifting Dragons, e ciò ha sbloccato la produzione anche per Lupin III - The First in 3DCG. Proprio per quest'ultimo, arrivano i primi dettagli sull'adattamento italiano.

Questa sarà la settimana del Romics, fiera dedicata al fumetto e all'animazione che si tiene a Roma ogni anno ad inizio ottobre. Proprio dalla pagina ufficiale della convention italiana spunta un annuncio relativo al nuovo lungometraggio di Lupin III.

Come potete vedere nell'annuncio in calce, Lupin III - The First parteciperà al Romics con un'anteprima domenica 6 ottobre. Lì verrà presentato il trailer in italiano del film dove si scopriranno le voci e tutti i dettagli di questa nuova produzione dedicato al ladro gentiluomo grazie alla collaborazione con Koch Media.

L'evento si terrà nel Padiglione 9 del Pala Romics, nella Sala Grandi Eventi e Proiezioni, tra le 16:10 e le 16:20. Lupin III - The First ha riscosso apprezzamenti da diversi membri dell'industria dell'animazione mostrandosi già dal trailer presentato qualche mese fa un prodotto piuttosto curato. Non perdetevi il nostro speciale sul nuovo film del ladro gentiluomo.