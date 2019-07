Lupin III THE FIRST: nuovo lungometraggio in 3DCG per il ladro di Monkey Punch

Ormai è passato qualche mese dalla scomparsa di Monkey Punch, storico autore di Lupin III. Tuttavia, i lavori sulla sua opera non si sono fermati, in modo tale da tenere sempre viva la sua memoria. Infatti, proprio oggi c'è stato un annuncio importante riguardo un nuovo lungometraggio dedicato al franchise che si intitolerà Lupin III THE FIRST.

C'erano già voci su un nuovo possibile lungometraggio animato su Lupin III che avrebbe fatto il suo debutto nel 2019, e ora ne arriva la conferma. La TOHO ha mostrato durante la notte di giovedì 11 luglio un trailer dedicato al nuovo progetto Lupin III THE FIRST. Il nuovo film nato dal personaggio di Monkey Punch sarà la prima pellicola completamente realizzata in 3DCG. Takashi Yamazaki è stato scelto come regista e sceneggiatore, mentre nelle sale nipponiche si potrà assistere alle prime proiezioni il 6 dicembre.

In alto si può ammirare il primo trailer di Lupin III THE FIRST che, in parte, riprende alcune scene iconiche del famoso ladro, per poi passare a una presentazione della nuova grafica e delle avventure di cui saranno protagonisti Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata. In calce, inoltre, potete osservare la prima locandina rivelata di Lupin III THE FIRST, con il protagonista Lupin mentre indossa un cilindro e si appoggia ad un bastone con l'icona giacca rossa, su uno sfondo giallo.

Lupin III è un manga scritto e disegnato da Monkey Punch su Manga Action dal 7 luglio 1967 all'aprile del 1972. Le avventure di Lupin Sansei sono state raccolte in 15 volumi, pubblicati anche in Italia negli scorsi anni da Planet Manga. La storia del ladro è poi rivissuta anche in altri manga spin-off e, soprattutto, in universo animato che ha visto diverse serie TV e film d'animazione dedicati.