Lupin III The First: presentato al Romics il primo teaser trailer italiano

Sono passati pochi giorni dall'ultimo trailer di Lupin III The First, il nuovo film dedicato al ladro più celebre del mondo in uscita il 6 dicembre 2019. Oggi, come anticipatovi ad inizio mese, è stato finalmente presentato al Romics il primo teaser trailer italiano dell'opera, visibile in calce all'articolo.

L'evento di presentazione si è tenuto nel Padiglione 9 del Pala Romics, nella Sala Grandi Eventi e Proiezioni, tra le 16:10 e le 16:20. Il video dura poco più di un minuto e mostra principalmente alcune scene tratte dal film, negli ultimi secondi però, possiamo sentire un assaggio del doppiaggio italiano.

Lupin III The First venne mostrato per la prima volta nel corso della stagione estiva, più precisamente nel mese di luglio. Dopo le iniziali critiche ricevute per via della scelta legata all'utilizzo della tecnica 3DCG, la pellicola è riuscita cambiare gli umori del pubblico mostrando l'eccezionale lavoro svolto dal team di animazione.

Lupin III è un manga scritto e disegnato da Monkey Punch su Manga Action dal 7 luglio 1967 all'aprile del 1972. Le avventure di Lupin Sansei sono state raccolte in 15 volumi, pubblicati anche in Italia negli scorsi anni da Planet Manga. La storia del ladro è poi rivissuta anche in altri manga spin-off e, soprattutto, in universo animato che ha visto diverse serie TV e film d'animazione dedicati.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!