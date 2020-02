Lupin III The First: il ritorno al cinema del ladro gentiluomo è ufficialmente rimandato

L'arrivo in Italia del Coronavirus non poteva che destare innumerevoli preoccupazioni, costringendo i comuni e il governo a prendere misure precauzionali per ridurne la diffusione. Per questo motivo, moltissimi eventi sono stati annullati, a cominciare dalla distribuzione nostrana di Lupin III The Movie.

Le avventure del ladro gentiluomo su grande schermo dovranno tardare ancora un po', in quanto la spiacevole situazione che sta colpendo il Nord Italia ha imposto la chiusura di tutti i cinema della zona settentrionale del Bel Paese. Ovviamente, tale fenomeno ha comportato il rinvio di Lupin III The Movie, previsto inizialmente al debutto il prossimo 26 febbraio.

A rivelare la cancellazione della distribuzione è stata la stessa Anime Factory, etichetta di Koch Media legata all'animazione nipponica, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social. Attualmente, purtroppo, non è stata ancora comunicata la nuova data dell'evento speciale, ma l'azienda ha promesso di rivelarlo quanto presto. Ad ogni modo, qualora la notizia vi abbia colto in dispiacere, vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale di approfondimento su Lupin III The Movie, in cui tentiamo di analizzare l'approccio della produzione alla computer grafica.

E voi, invece, vi aspettavate il rinvio della pellicola? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, nell'apposito spazio riservato qua sotto.