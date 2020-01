Lupin III - The First: segui la nostra Pagina Evento per tutti gli aggiornamenti sul film

Il 27 febbraio le sale cinematografiche italiane accoglieranno il ritorno di Lupin III: Koch Media e Anime Factory distribuiranno Lupin III - The First, il nuovo lungometraggio (per la prima volta in 3DCG) sul ladro gentiluomo creato da Monkey Punch. Per l'occasione, inauguriamo oggi la Pagina Evento del film, in esclusiva per voi su Everyeye.it.

Tramite il link apposito alla Pagina Evento di Lupin III The First, accessibile attraverso l'home page del nostro sito, potrete accedere ad un HUB interamente dedicato ai contenuti legati al film diretto da Takashi Yamazaki.

Tra news, approfondimenti e speciali, noi di Everyeye vi accompagneremo nelle prossime settimane con contenuti sempre nuovi, per prepararvi adeguatamente all'arrivo dell'incorreggibile Lupin nelle nostre sale. Sul nostro sito, così come nell'HUB, sono già disponibili due interessanti retrospettive sul ladro gentiluomo: la prima vi racconta l'evoluzione di Lupin III dal fumetto al cinema (passando ovviamente per le celebri serie televisive), mentre la seconda analizza l'importanza della figura di Lupin nella nostra memoria collettiva, dall'infanzia sino ai giorni nostri.

Vi ricordiamo che Everyeye è media partner (insieme a Radio Deejay) di Koch Media e Anime Factory per il lancio di Lupin III - The First. Il film vedrà il ladro gentiluomo alle prese con una preziosa eredità: il diario di Bresson, una reliquia sulle cui tracce c'era persino il suo leggendario antenato, Arsenio Lupin I.