Lupin III The First, Seven Days War e On-Gaku tra i nominati per gli Annecy Awards 2020

La giuria del Festival internazionale del film d'animazione di Annecy ha annunciato i nomi di tutti i film che competeranno per aggiudicarsi un premio nell'edizione 2020. Tra i candidati alla vittoria per il "Miglior lungometraggio" spiccano, tra gli altri, due pellicole che arriveranno presto in Italia: Lupin III The First e Seven Days War.

Il festival francese si svolge agli inizi di giugno dal lontano 1960, ed è considerato da molti come uno dei premi occidentali più prestigiosi riservati al campo dell'animazione. Inizialmente l'evento avrebbe dovuto tenersi, come sempre, in un teatro nel piccolo Comune di Annecy, ma a causa dei disagi portati dalla pandemia Coronavirus l'organizzazione ha deciso di trasmettere l'evento online, dal 15 al 30 giugno 2020.

Qui sotto potete dare un'occhiata a tutti i candidati nelle categorie "Miglior lungometraggio" e "Contrechamp".

Premio al Miglior lungometraggio

The Nose or the Conspiracy of Mavericks Andrey Khrzhanovsky (Russia)

Andrey Khrzhanovsky (Russia) Kill It and Leave this Town Mariusz Willczynski (Polonia)

Mariusz Willczynski (Polonia) Little Vampire Joann Sfar (Francia)

Joann Sfar (Francia) Jungle Beat: The Movie Brent Dawes (Repubblica di Mauritius)

Brent Dawes (Repubblica di Mauritius) Lupin III The First Takashi Yamazaki (Giappone)

Takashi Yamazaki (Giappone) Seven Days War Yuta Murano (Giappone)

Yuta Murano (Giappone) Ginger’s Tale Konstantin Scherkin (Russia)

Konstantin Scherkin (Russia) Bigfoot Family Ben Stassen, Jérémie Degruson (Belgio, Francia)

Ben Stassen, Jérémie Degruson (Belgio, Francia) Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary Rémi Chayé (Francia, Danimarca)

Rémi Chayé (Francia, Danimarca) Nahuel and the Magic Book German Acuña (Cile)

Premio Contrechamp

On Gaku: Our Sound! Kenji Iwaisawa (Giappone)

Kenji Iwaisawa (Giappone) The Old Man – The Movie Mikk Mägi, Oskar Lehemaa (Estonia)

Mikk Mägi, Oskar Lehemaa (Estonia) Lava Ayar Blasco (Argentina)

Ayar Blasco (Argentina) Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus Dalibor Baric (Croazia)

Dalibor Baric (Croazia) Beauty Water Kyung-hun Cho (Corea del Sud)

Kyung-hun Cho (Corea del Sud) My Favorite War Ilze Burkovska Jacobsen (Lettonia, Norvegia)

Ilze Burkovska Jacobsen (Lettonia, Norvegia) The Shaman Sorceress Jae-huun Ahn (Corea del Sud)

Jae-huun Ahn (Corea del Sud) The Legend of Hei Ping Zhang (Cina)

Ping Zhang (Cina) True North Eiji Han Shimizu (Giappone, Indonesia)

Eiji Han Shimizu (Giappone, Indonesia) The Knight and the Princess Bashir El Deek, Ibrahim Mousa (Arabia Saudita, Egitto)

