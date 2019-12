Lupin III The First, ecco il primo trailer del film in italiano

Il ladro gentiluomo si prepara tornare sul grande schermo con un inedito lungometraggio, lo stesso che ha scosso l'intero Giappone appena qualche settimana fa. Nel Sol Levante, infatti, il debutto di Lupin III The First è stato segnato da un nuovo record di denunce per furti, frutto della popolarità di uno dei franchise più iconici al mondo.

L'arrivo in Italia della pellicola grazia alla nuova line-up di Anime Factory, etichetta di Koch Media legata all'animazione nipponica, si è mostrata al pubblico nostrano con il primo trailer in italiano dell'ultimo lungometraggio, lo stesso che potete recuperare tramite il link accessibile alla fonte.

Il film, che arriverà nelle nostre sale grazie anche alla collaborazione con Everyeye.it, debutterà al cinema il prossimo 27 febbraio, appena due mesi dopo la data di uscita nipponica. Scritto e diretto dal veterano Takashi Yamazaki, il lungometraggio sarà interamente realizzato con l'ausilio della computer grafica che, tuttavia, dalle prime immagini ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Dal trailer, infatti, la qualità tecnica e artistica appare affascinante e straordinaria, merito di un sapiente utilizzo della complessa tecnica 3D.

In attesa di assaporare il film al cinema, vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento su Lupin III The First che analizza il debutto della computer grafica 3D nel franchise. E voi, invece, cosa ne pensate del trailer in italiano? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.