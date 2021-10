Lupin III: il tributo di Gosho Aoyama e altri artisti per i 50 anni dell'anime

50 anni fa appariva per la prima volta nelle tv giapponesi l’emblematica giacca verde indossata da Lupin III l’irriverente ladro ideato da Monkey Punch che si era liberamente ispirato ad Arsenio Lupin di Maurice Leblanc. Diventato ormai un'icona dell’animazione giapponese, Gosho Aoyama e altri artisti hanno voluto celebrare questo traguardo.

Come molti di voi sapranno il piccolo, ma abile detective, Conan Edogawa, personaggio nato dalla mentre di Aoyama stesso, ha incontrato più volte il famigerato ladro, nello speciale televisivo Lupin III vs. Detective Conan e nella pellicola sequel Lupin Terzo vs Detective Conan, entrambi molto apprezzati dagli appassionati delle due serie. Per questa connessione particolare tra i due personaggi, Aoyama ha realizzato lo speciale disegno con protagonista la bella Fujiko, che potete vedere in calce.

A lui si sono uniti altri artisti, come l’animatore Kazuhide Tomonaga, che ha lavorato per anni alla serie animata di Lupin, e che ha firmato il disegno in stile classico del protagonista con Jigen e l'indimenticabile 500 gialla. Anche Ryota Kosawa, sceneggiatore dell’anime Great Pretender, disponibile su Netflix, e l’attore Tadanobu Asano hanno contribuito a celebrare i 50 anni di Lupin III, con le illustrazioni riportate in fondo. Cosa ne pensate di questi tributi? Fatecelo sapere nella sezione commenti.