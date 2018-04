Lupin III: Tutti i tesori del mondo arriva su Italia 1 sabato 21 aprile, in seconda serata

Archiviato l'appuntamento di sabato 14 aprile, vogliamo lo sguardo al prossimo special TV di Lupin III che verrà trasmesso nella seconda serata di sabato 21 aprile: toccherà a Lupin III: Tutti i tesori del mondo, scopriamo tutte le anticipazioni grazie alla guida TV di Mediaset.

Lupin III: Tutti i tesori del mondo è il 16° special TV della serie animata ispirata al manga di Monkey Punch, che anticipa Le tattiche degli angeli, il 17°: fu trasmesso per la prima volta in Giappone il 30 luglio del 2004, mentre in Italia giunse soltanto nel 2008 spalmato in quattro serate evento.

Di seguito vi proponiamo la sinossi dell'anime:

Fujiko e Lupin vengono rapiti da Malkovich, un noto criminale evaso da Alcatraz, che costringe Lupin a sottrarre, al Museo del Grand Beteau, l'Occhio del Toro, una pietra preziosa che si dice sia maledetta, perché tutti i ladri che l'anno rubata sono morti di morte violenta. Ovviamente Lupin riesce nell'impresa, ma mentre sta per consegnare la pietra a Malkovich, una ragazza, Becky, gliela ruba a sua volta. Lupin scopre che Becky è figlia di una famosa ladra, Cat, con cui lui aveva lavorato una ventina d'anni prima e con cui, forse, aveva avuto una storia. La ragazza è pronta a tutto pur di scoprire che ha ucciso la madre anche ad allearsi con Malkovich contro Lupin. La vicenda si dipana in un continuo susseguirsi di alleanze e tradimenti, finche Becky non scopre che l'assassino di Cat è Murphy, il vice capo dell'Interpol, che ha tentato invano di sottrarre a Lupin tutti i suoi tesori.

Appuntamento, dunque, a sabato 21 aprile, a partire dalle ore 23:00 circa su Italia 1.