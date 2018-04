Lupin III: Un diamante per sempre, il 15° special TV sarà su Italia 1 sabato 5 maggio

Mediaset ha aggiornato, come sempre, la sua Guida TV, grazie alla quale conosciamo il prossimo appuntamento dedicato alla serie animata tratta dall'opera cult di Monkey Punch: parliamo di Lupin III: Un diamante per sempre, 15° special TV della serie che arriva su Italia 1 sabato 5 maggio.

Dopo il leggero passo indietro di ieri - sabato 28 aprile - con Lupin III: L'amore da capo, 11° special TV del franchise, arriva il diretto predecessore del 16° speciale (ovvero Lupin III: Tutti i tesori del mondo, andato in onda sue sabati fa): parliamo quindi della 15esima pellicola televisiva intitolata Lupin III: Un diamante per sempre, uscita nel 2003 in Giappone.

Un diamante per sempre sarà mandato in onda nella seconda serata di sabato 5 maggio, a partire dalle 23:00. Ecco la sinossi:

Il Diamante Oscuro, e' un'affascinante pietra nera che, a quanto si dice, era stata incastonata dal grande architetto catalano Gaudi' sulla cima di una delle torri della Sagrada Familia, il suo incompiuto capolavoro. Dopo la morte dell'artista, la pietra era stata rubata e Lupin decide di ritrovarla, perche' ha scoperto che il "diamante oscuro" ha il potere di far apparire il tesoro nascosto di Gaudi'. Le sue ricerche lo portano a Mark un vecchio amico e rivale che, morendo, gli lascia detto in un filmato che gli rivelera' dove si trova la pietra, solo a patto che Lupin riporti al loro posto sei oggetti rubati da Mark stesso nel corso della sua lunga carriera, (tra cui la Bocca della Verita', la Sirenetta di Copenhagen, ecc).

Guarderete la nuova proposta di Mediaset su Italia 1?