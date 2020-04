Lupin III vs Detective Conan: 5 curiosità che forse non conoscete

Nel mondo degli anime e dei manga non è difficile trovarsi di fronte a molte opere che, nonostante alcune differenze, riescano a trovare dei temi in comune o anche semplicemente un genere simile, e più volte sono stati realizzati dei crossover tra serie molto apprezzate in generale, come ad esempio lo speciale Lupin III VS Detective Conan .

Il ladro gentiluomo, opera creata da Monkey Punch nel 1967, ha ottenuto nel corso degli anni infinte trasposizioni animate e anche pellicole dedicate, come l'ultima realizzata completamente in CGI Lupin III The First, mentre il piccolo Conan, creato da Gosho Aoyama, è attualmente in corso, e sempre più vicino ai 100 tankobon.

Nonostante gli elementi che caratterizzano le due opere siano abbastanza differenti, la possibilità di unire questi due celebri personaggi in un'unica ed emozionante avventura è stata percepita subito come una buona idea. Vediamo insieme qualche curiosità sulla pellicola:

L'uscita dello special, del 27 marzo 2009, è stata un'occasione per celebrare i 50 anni di Yomuri TV , produttrice di Detective Conan, e i 55 anni di Nippon Television , che ha prodotto Lupin III

Il progetto ha visto coinvolti in una spettacolare collaborazione i due compositori storici delle serie, Yuji Ono e Katsuo Ono

Il successo ottenuto ha dato il via alla produzione di un sequel, dal titolo Lupin Terzo vs Detective Conan, uscito nel 2013

Dopo l'uscita del film, sono stati pubblicati 3 capitoli sulla rivista Shonen Sunday Super, come trasposizione manga, affidata a Yutaka Abe e Denjiro Maru , che avevano già lavorato per la testata di Detective Conan dedicata agli Special Cases.

La rivista è edita da Shogakukan, casa editrice di Detective Conan.

Che aspettate a recuperare questo simpatico crossover? La pellicola andrà in onda oggi in seconda serata su Italia 1!