Lupin III vs Detective Conan arriva su Italia 1 sabato 27 gennaio!

Su, nei prossimi giorni, sarà trasmesso uno special televisivo piuttosto amato dagli appassionati di anime: ci riferiamo a, celebre crossover che mette contro il ladro gentiluomo e l'investigatore più astuto del panorama nipponico.

L'abbiamo saputo grazie a un aggiornamento nella Guida TV Mediaset, che ha inserito nel palinsesto Lupin III vs Detective Conan, fissando lo speciale anime a sabato 27 gennaio alle ore 22:55 su Italia 1.

Il crossover tra l'opera di Monkey Punch e Gosho Aoyama è diretto da Hajime Kamegaki, prodotto dallo studio TMS Entertainment. Di seguito, la sinossi del film:

“Nel regno di Vespania, la regina Sakura e il principe Gill rimangono vittime di un incidente di caccia, lasciando come unica erede al trono la principessa Mira, che non ha alcuna intenzione di diventare la nuova regina. Durante una cerimonia in Giappone la principessa scopre di avere una sosia, Ran, che si trova alla festa insieme a Conan e decide di farsi “sostituire” temporaneamente per godersi una notte di libertà dai doveri regali. Nel frattempo, a Vespania, Lupin e Jigen cercano di rubare la corona reale, ma presto si scoprirà che i destini del ladro gentiluomo, di Mira e del regno sono legati tra loro da molto tempo.”

Vi ricordiamo che proprio sabato 27 gennaio, a partire dalle 13:50, inizierà la nuova programmazione di Dragon Ball Super, con un doppio episodio ogni sabato per concludere il terzo pacchetto di puntate acquistate da Mediaset.

Tornando ai protagonisti dello speciale, invece, sapevate che il ladro gentiluomo riceverà presto un nuovo anime?