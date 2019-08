Lupin III vs Detective Conan, il film crossover torna su Italia 2!

Di progetti animati speciali il mondo giapponese ne è pieno, grazie a una micidiale dote commerciale e produttiva in grado di portare su piccoli e grandi schermi diversi progetti d'intrattenimento. Lupin III vs Detective Conan è sicuramente uno dei titoli in questione.

Provate a immaginarvi le bizzarre avventure criminali del famigerato Lupin III insieme al celebre Detective con gli occhiali, lo sfortunato ragazzo tornato bambino a seguito di una misteriosa organizzazione, la stessa che ancora oggi non ha trovato la risoluzione al caso nemmeno nell'originale cartaceo. Dopo aver debuttato in Prima TV su Italia 1 l'anno scorso, il lungometraggio si prepara a tornare nuovamente nel nostro Paese in un'iniziativa promossa da Italia 2.

Infatti, è proprio il canale Mediaset che proporrà nella giornata di lunedì 19 agosto il film, alle ore 21:10 in punto. Tuttavia, qualora non riuscite a fare in tempo per visionare la pellicola, Italia 2 ha già fissato le repliche, in onda il giorno seguente alle 23 e sabato alle 18. Una grande varietà di orari, disponibili al fine di permettere a tutti gli spettatori di riuscire a ritagliarsi del tempo libero per ammirare l'ambizioso e particolare film crossover.

Non possiamo a questo punto non rimandarvi alla nostra Recensione di Lupin III vs Detective Conan: The Movie, per farvi trovare pronti al ritorno dell'anime poliziesco più bizzarro che c'è. E voi, invece, cosa ne pensate della notizia? Ne approfitterete per recuperare il lungometraggio?