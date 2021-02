Lupin III e Zenigata come Tom e Jerry: il rapporto tra i due personaggi secondo l'autore

È ormai da diversi decenni che il ladro gentiluomo Arsenio Lupin, ispirato al personaggio francese, si aggira sulle nostre televisioni tra furti e avventure bizzarre. Nel corso del tempo, Lupin III si è evoluto presentandoci molte sfaccettature del personaggio principale, ma anche dei suoi comprimari e del suo antagonista per eccellenza.

Koichi Zenigata, ispettore che insegue Lupin III in ogni parte del mondo, è riuscito ad acchiappare il ladro tante volte, così come tante volte ha fallito nella cattura. Tuttavia in un modo o nell'altro Lupin riusciva sempre a scappare e dare vita a una nuova missione. Sapevate però che il rapporto tra Lupin III e Zenigata è ispirato a Tom e Jerry?

Monkey Punch rivelò in un'intervista esclusiva dell'edizione Home Video di Lupin the Third - Dead or Alive che l'ispettore Zenigata fu creato appositamente come arcirivale di Lupin in modo tale da creare dei "Tom e Jerry umani". Secondo il mangaka della storia originale, Lupin III non si può concludere ma se per caso dovesse accadere, dovrà farlo con Lupin e Zenigata che saranno sullo stesso livello, da eguali. Non ci sarà la vittoria di uno sull'altro quindi, con la possibilità che entrambi diventino troppo vecchi per proseguire con il loro lavoro.

Il 2021 segna il cinquantesimo anniversario di Lupin III dall'esordio della prima serie animata col ladro gentiluomo e sembrano esserci dei progetti all'orizzonte importanti di TMS Entertainment per celebrare questo traguardo importante.