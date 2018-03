Lupin IIII: L'ultimo Colpo, il 21° special TV della serie su Italia 1 sabato 10 marzo

Svegliarsi la domenica mattina comporta, di questi tempi, un'unica certezza per i fan di: che Mediaset aggiorni la sua Guida TV in modo da permetterci di scoprire quale sarà il prossimo special TV o film della serie a finire in seconda serata il prossimo sabato sera. Questa volta tocca a

Per chi non lo conoscesse, si tratta del 21° special TV della serie anime che traspone le avventure su carta scritte e disegnate dal mangaka Monkey Punch. Lupin III: L'ultimo Colpo fu trasmesso per la prima volta il 12 febbraio del 2010 in Giappone, su Nippon TV, e solo nel 2012 esordì anche sulle reti italiane.

Archiviato il recente Lupin III: La pagina segreta di Marco Polo, di seguito la sinossi del 21° special TV dell'anime di Lupin III, che verrà trasmesso su Italia 1 sabato 10 marzo nel consueto slot della seconda serata, quindi a partire dalle 22:55.

Lupin e la sua banda sono sulle tracce di una statuetta del Buddha nella quale e' racchiuso il segreto per ritrovare un'antica e potentissima arma creata nel sedicesimo secolo da un gruppo di scienziati italiani fuggiti in Giappone per sfuggire alle persecuzioni della Chiesa. Sulle tracce del tesoro ci sono anche Asuka, l'ultima discendente del clan ninja dei Fuma incaricato di proteggere il segreto dell'arma, e l'antica setta segreta di Morgana, che punta a servirsene per ricreare l'Impero Romano.

A seguire, anche se la Guida TV Mediaset non è stata ancora del tutto aggiornata, dovrebbe essere trasmesso il prossimo episodio della mini-serie spin-off La donna chiamata Fujiko Mine. Guarderete il doppio appuntamento notturno dedicato a Lupin III targato Mediaset?