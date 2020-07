Da Lupin a My Hero Academia: la Top 10 degli anime immortali secondo i fan giapponesi

Se d'ora in poi poteste guardare un solo anime, quale scegliereste? Questa domanda, formulata dai sondaggisti di Goo Ranking e indirizzata a migliaia di fan giapponesi, ha portato alla realizzazione di una interessante Top 10 che da qualche ora sta facendo discutere diversi appassionati online. Chi avrà conquistato il primo posto?

Qui sotto potete dare un'occhiata agli anime che hanno ottenuto più voti, tra cui spiccano alcuni grandi classici e qualche interessante novità. Il campione scelto è di 5.000 persone, tutte registrate ad almeno un portale anime.

Lupin III Dragon Ball Hidamari Sketch Gintama Natsume degli spiriti Mobile Suit Gundam Haikyu!! City Hunter Le Bizzarre Avventure di JoJo My Hero Academia

Come potete vedere, il primo posto è stato inaspettatamente conquistato da Lupin III, a scapito di altre grandi serie del calibro di ONE PIECE o Naruto. Dragon Ball si riconferma ancora una volta uno degli anime più apprezzati della storia, mentre My Hero Academia, il più recente shonen di Kohei Horikoshi e Studio Bones, è persino riuscito a guadagnare un posto in classifica.

E voi cosa ne pensate? Quale serie scegliereste? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati a classifiche di questo genere poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai migliori rage moment negli anime e alla lista dei manga più importanti secondo il pubblico giapponese.