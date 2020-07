Lupin: secondo il pubblico femminile, Fujiko è il personaggio dalla miglior silhouette

L'anti-eroina di Lupin è il sogno proibito di innumerevoli appassionati. Eppure, lo splendido corpo di Fujiko non è riuscito a fare breccia solo nel cuore del pubblico maschile, bensì anche e soprattutto in quello femminile. Siete curiosi di conoscere quali sono per il pubblico femminile i personaggi del gentil sesso dal fisico invidiabile?

Recentemente, il portale nipponico Anime! Anime! ha invitato il pubblico femminile a votare quali eroine dei cartoni animati, secondo loro, possiedono il "miglior fisico". Se l'intera classifica ha visto un notevole distacco nei riguardi della splendida Fujiko, le restanti posizioni non sono poi così scontate. Prima di cominciare, tuttavia, vi invitiamo a recuperare queste 5 curiosità sulla mitica storia del ladro gentiluomo.

Alla terza posizione, invece, vi è un pareggio di ben 4 posizioni rappresentate da Nami (ONE PIECE), Satsuki Momoi (Kuroko no Basket), Eli Ayase (Love Live!) e Mitsuri Kanroji (Demon Slayer). Chiude al secondo posto, infine, l'eroina de L'Attacco dei Giganti, Mikasa, quest'ultima presentata come una ragazza "alta e bella", il cui aspetto fisico suscita particolare invidia soprattutto in virtù delle capacità atletiche del personaggio.

