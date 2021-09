Lupin the IIIrd arriva in home video in esclusiva su Fan Factory, lo shop di Koch Media

Sulla propria pagina Facebok, Anime Factory, il ramo di Koch Media Italia dedicato al mondo dell'animazione giapponese, ha annunciato che la trilogia di Lupin the IIIrd è ora disponibile in esclusiva sullo shop online ufficiale Fan Factory. Ecco tutti i dettagli su questa magnifica edizione da collezione.

Anime Factory e Koch Media Italia hanno accontentato i fan! L'inedita serie del ladro gentiluomo più famoso al mondo, ossia la trilogia di Lupin the IIIrd, è ora disponibile in esclusiva su Fan Factory Shop in DVD e Blu-ray Disc.



In occasione del cinquantesimo anniversario della serie anime ispirata alla geniale opera di Monkey Punch, su Fan Factory sono arrivati in esclusiva i tre film inediti diretti da Takeshi Koike. La Lapide di Jigen Daisuke, Ishikawa Goemon Getto di Sangue e La bugia di Mine Fujiko mostrano il lato più oscuro del ladro gentiluomo, grazie a un taglio narrativo meno infantile e più hard boiled in grado di soddisfare appieno la fetta più esigente del fandom di Lupin.



La trilogia Lupin the IIIrd è un'edizione limitata a tiratura numerata a sole mille copie che contiene 3 Blu-Ray (o DVD), 3 carte da collezione e 3 booklet da 32 pagine ognuno. Tra gli altri contenuti extra inclusi troviamo le tre original preview, una gallery dei cartelli di La Lapide di Jigen Daisuke e la prima versione dell'epilogo di Ishikawa Goemon Getto di Sangue.



In formato video 1080p, i tre film anime durano 160 minuti, extra esclusi, ciascuno. Ognuna delle pellicole è disponibile sia in lingua italiana che in quella giapponese. Vi lasciamo alla presentazione di Fan Factory di Koch Media Italia e alla key visual di Lupin III Parte 6.