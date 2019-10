Lupin The Third: in arrivo un crossover con Godzilla?

Lupin III è una delle serie anime più longeve che siano mai state create, e alla fine di quest'anno rivedremo il personaggio in una veste inedita, all'interno della prima pellicola del franchise realizzata in computer grafica. L'account Twitter di Godzilla ha strizzato l'occhio al brand, novità in arrivo?

Tramite un post, infatti, è stata condivisa una nota che si riferisce alla terza generazione dei Lupin, nella quale il ladro gentiluomo promette di "rubare il tesoro di Godzilla", molto probabilmente per celebrare il prossimo lungometraggio in CGI in arrivo questo inverno.

Ciò che stimola la nostra curiosità è sicuramente questo "tesoro", che potrebbe essere un'anticipazione sommessa di un ipotetica collaborazione tra i due franchise o più banalmente una frase di circostanza per omaggiare la bellissima statua del Kaiju.

L'avviso del crimine, infatti, è stato lasciato sulla nuova statua di Godzilla presente in Giappone, e il post ci informa che verrà commesso il prossimo mese in occasione del Godzilla Festival Day, nello specifico il 3 Novembre.

Sarebbe fantastico vedere un crossover animato tra i due brand, e siamo certi che getterebbe entrambe le fanbase in uno stato di euforia incontrollato, dal momento che si incontrerebbero due vere e proprie icone dell'intrattenimento giapponese, una nata nel 1954 (Godzilla) e l'altra nel 1967 (Lupin).

Vedremo se rimarrà solo una speranza o si trasformerà in una realtà, per scoprirlo dovremo attendere le prossime settimane.

La nuova collezione Gucci riprende lo stile di Lupin III. E' stato annunciato - qualche giorno fa - un nuovo film d'animazione dedicato a Lupin III.