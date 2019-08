Lupin The Third: la doppiatrice di Fujiko ci parla di una possibile pellicola live-action

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime settimane è stato ufficialmente annunciato al pubblico l'interessante Lupin III The First, nuova pellicola dedicata al nostro ladro preferito che andrà a identificarsi come la prima produzione cinematografica dedicata alla serie realizzata interamente in 3D.

L'annuncio è stato accolto molto bene sia dai fan che dagli addetti ai lavori, in particolar modo a causa di un lavoro in termini di computer grafica che pare essere davvero apprezzabile, ma al contempo il tutto a portato molti a domandarsi come potrebbe rivelarsi una pellicola totalmente live-action dedicata alla serie. Ebbene, proprio in queste ultime ore Cristina Vee - la doppiatrice di Fujiko - ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in relazione alla questione, sostanzialmente affermando che il franchise si è sempre prestato molto bene a una produzione live-action. Quanto le è stato chiesto se l'idea di vedere Lupin The Third in formato live-action le piacesse o meno, l'attrice e doppiatrice ha ammesso di aver sempre pensato che l'epopea di Lupin e compagni avrebbe funzionato molto bene in un simile adattamento. In particolar modo, Vee ha dichiarato:

"In realtà ci stavo pensando perché mi chiedevo chi si sarebbe potuta rivelare una grande Fujiko. È davvero una domanda difficile, ma penso che ci siano molte attrici che potrebbero farlo alla grande. Mi piacerebbe vedere un'attrice giapponese, ovviamente, nel ruolo."

Lupin III è un manga scritto e disegnato da Monkey Punch su Manga Action dal 7 luglio 1967 all'aprile del 1972. Le avventure di Lupin Sansei sono state raccolte in 15 volumi, pubblicati anche in Italia negli scorsi anni da Planet Manga. La storia del ladro è poi rivissuta anche in altri manga spin-off e, soprattutto, in universo animato che ha visto diverse serie TV e film d'animazione dedicati.