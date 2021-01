Lupin The Third: la prima serie di Hayao Miyazaki da oggi su Prime Video

Le avventure del ladro gentiluomo stanno per tornare sul portale streaming del colosso di Jeff Bezos, Amazon Prime Video, attraverso una delle storie più iconiche dell'animazione nipponica: Lupin The Third. Siete pronti a riscoprire le prime scorribande di Lupin in versione integrale e in alta definizione?

Nel corso degli anni abbiamo imparato ad apprezzare le numerose serie televisive legate al capolavoro di Monkey Punch, eppure l'iconica serie televisiva del 1972 ha contraddistinto un franchise nel corso di intere generazioni di appassionati. Ancora oggi, infatti, il brand si lega a geniali collaborazioni con Gucci e con il famoso mostro Godzilla e tuttora l'opera fa parlare di sé in tutto il mondo.

Ad ogni modo, con un comunicato diramato tramite i propri social media, Yamato Video ha annunciato l'approdo di Lupin The Third su Prime Video già a partire dalla giornata odierna. L'iconica serie televisiva firmata da Hayao Miyazaki viene descritta dal colosso americano con la trama che qui segue:

"Lupin, il famoso ladro creato da Monkey Punch, con gli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, è sempre pronto a cimentarsi in ogni tipo di furto, anche il più inimmaginabile. Sempre inseguito dall'instancabile ispettore Zenigata, Lupin si trova costantemente coinvolto in situazioni molto pericolose."

Tramite il link alla fonte potete direttamente accedere alla pagina ufficiale del titolo su Prime Video. E voi, invece, coglierete quest'occasione per recuperare l'anime nei suoi primi 23 episodi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.