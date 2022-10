Lupin Zero: arriva la miniserie prequel sul celebre ladro di Monkey Punch

Lupin III, è diventato ormai un’un'icona dell'animazione giapponese, grazie alle numerose produzioni, tra lungometraggi, serie, e speciali, che propongono le sue avventure puntando a catturare anche l’interesse delle nuove generazioni. Stavolta però TMS Entertainment ha investito su un progetto profondamente diverso da quanto visto in passato.

Lo studio d’animazione, insieme a Wright Film, ha infatti annunciato una miniserie composta da sei episodi dedicata alla giovinezza del ladro più famoso degli anime. Intitolata Lupin Zero, la serie debutterà in Giappone nel mese di dicembre 2022, e per annunciarlo le due aziende hanno pubblicato la key visual, riportata in fondo alla pagina, e il teaser trailer che potete vedere in cima alla notizia.

La storia sarà ambientata nella Tokyo degli anni ’60 e mostrerà le peripezie di un Lupin tredicenne, rivelando magari qualche dettaglio in più sulle sue origini. La serie, prodotta da Telecom Animation Film, è diretta da Daisuke Sako, artista chiave in diverse produzioni del passato legate a Lupin, mentre Ichiko Okouchi e Asami Taguchi si sono occupati rispettivamente della sceneggiatura e del character design. È stato inoltre confermato che l’anime contiene sia riferimenti diretti al manga di Kazuhiko Kato, ovvero Monkey Punch, sia storie del tutto originali.

Per concludere vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'evoluzione di Lupin III.