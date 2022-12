Lupin Zero arriverà in Italia: l'annuncio di Anime Factory

Fa oggi il suo esordio in Giappone Lupin Zero, la miniserie anime dedicata al ladro gentiluomo più famoso al mondo che racconta le origini e la gioventù del personaggio creato nel 1967 dal compianto sensei Monkey Punch. Lo spin-off arriverà prestissimo anche in Italia, come annunciato da Anime Factory.

Il brand dedicato agli anime di Koch Media Italia ha rilasciato sui suoi social media ufficiali un comunicato in cui annuncia che Lupin Zero arriverà presto anche nel nostro Paese. Al momento non è ancora noto su che piattaforma arriverà l'anime, né tantomeno una data di uscita precisa, ma nelle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni.

Lupin Zero è una serie anime spin-off in 6 episodi prodotta da TMS Entertainment e Wright Film. Dirige l'anime Daisuke Sako, con la supervisione della sceneggiatura di Ichiro Okouchi. I character design di Lupin Zero sono realizzati da Asami Taguchu. L'opening è "AFRO"LUPIN'68" di Takeo Yamashita, basata sull'apertura dell'originale del 1971, mentre la ending è "Lupin Sanse Shudaika II" di Tavito Nanao.

L'opera è ambientata nella Tokyo degli anni Sessanta e racconta la storia e le origini di un giovanissimo e ancora tredicenne Lupin III. Al fianco del ladro in giacca e cravatta, che però in questa serie indossa una uniforme scolastica, ci sarà anche il pistolero e fidato amico Jigen.