Lupin Zero doppiato in italiano: Anime Factory porta l'anime su Amazon Prime Video!

Chi non ha mai sentito parlare di Lupin III? Monkey Punch ha creato questo personaggio negli anni '60, ma né lui né altri si sarebbero mai aspettati che diventasse uno dei pilastri dell'animazione nipponica, specie considerati gli esordi da cattivo di questo ladro gentiluomo.

Ormai diventato un personaggio immortale della cultura pop giapponese, tutti gli anime e i film che vedono Lupin protagonista prodotti dagli anni '70 in poi ne hanno elevato ancora di più la popolarità. Tuttavia, Lupin III è stato sempre visto già da adulto, intento a lanciarsi nei colpi più disparati per ottenere tesori e anche per conquistare Fujiko Mine. TMS Entertainment ha voluto distruggere questa immagine, almeno per il momento, proponendo al pubblico il ladro in modo diverso dal solito.

Si è visto così un Lupin giovane grazie all'anime Lupin Zero già disponibile sottotitolato in italiano grazie ad Anime Factory, che l'ha proposto su Amazon Prime Video. Questo anime si è concentrato, come già fa supporre il titolo, non al ladro affermato che tutti conosciamo ma ai suoi esordi, quando era un ragazzino e si doveva scervellare per superare altre sfide di calibro più basso rispetto a quelle odierne. L'anime in sei episodi è piaciuto tantissimo e per questo Anime Factory ha deciso di fare il bis.

Tramite un messaggio sui suoi social, Anime Factory ha annunciato che i sei episodi di Lupin Zero sono disponibili doppiati in italiano su Amazon Prime Video. A poco meno di un mese dall'uscita degli episodi sottotitolati, quindi, il prodotto si rinnova nella nostra lingua, a testimonianza di quanto il personaggio piaccia in Italia.