Lupin Zero, la storia prequel: primo trailer e data di uscita del web anime

Erano gli anni '60 quando il manga di Monkey Punch, pseudonimo di Kazuhiko Kato, debuttò in Giappone con Weekly Manga Action. Il mangaka si ispirò ai celebri romanzi di Maurice Leblance per realizzare la propria opera cartacea che creò personaggi iconici che tornano in Lupin Zero.

Eppure i personaggi di Monkey Punch hanno ricevuto una propria evoluzione nel corso delle trasposizioni animate: l'evoluzione del ladro gentiluomo nelle serie anime lo hanno reso quello che è per la maggiore conosciuto dal grande pubblico. Quest'ultimo si è sempre fatto molte domande sulle origini del carismatico ladro in giacca e per loro gioia Lupin Zero ne tratterà.

Dalle reti ufficiali viene dunque diramato il primo trailer promozionale, presente in calce alla notizia. Il prodotto recupera lo stile estetico delle ultime serie e si apprezza sin dai primi secondi il carismatico sguardo di Lupin III, sin da bambino personalità intraprendente e sprezzante del pericolo. Nel video è anche presente il migliore amico Jigen, già ai tempi provetto pistolero. Non mancano anticipazioni della opening chiamata AFRO”LUPIN’68 e della ending chiamata Lupin Sanse Shudaika II, quest’ultima di Tavito Nanao.

Con tutto ciò sono fruibili anche il poster e una key visual, altrettanto visibili in calce, e quest'ultima rappresenta i character design dei nuovi personaggi, allegati ai rispettivi elementi del cast. Con una lettura da sinistra verso destra: vi è Yoko interpretata da Saori Hayami, Lupin I da Yoshito Yasuhara, Shinobu da Toa Yukinari e Lupin II da Toshio Furukawa. I personaggi sono rispettivamente una seducente ragazza che farà la conoscenza dei protagonisti, il nonno di Lupin III, una domestica della famiglia Arsenio e il padre di Lupin III.

Non ci sarà molto da attendere perché Lupin Zero debutterà in streaming grazie a HIDIVE nel giorno 16 dicembre 2022, con sei episodi. Siete curiosi di vederli? Cosa ne pensate delle nuove promo? Nel frattempo potrebbe essere di vostro interesse una letta allo speciale su come Lupin III ha segnato l'infanzia di una generazione.