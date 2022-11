Lupin Zero: svelati i primi character design della serie prequel, ecco Lupin e Jigen

Ad ottobre 2022 TMS Entertainment ha sorpreso tutti gli appassionati delle avventure di Lupin III, il ladro nato dalla mente di Monkey Punch, annunciando la produzione di una miniserie prequel denominata Lupin Zero. Dopo il primo trailer, che ha ricevuto un’ottima accoglienza, ecco i character design dedicati a due dei personaggi principali.

Come era stato già diffuso dallo stesso studio d’animazione, Telecom Animation Film, la serie si propone di ripercorrere l’adolescenza di Lupin nel Giappone degli anni ’60, rispettando quanto accennato a riguardo nel manga e aggiungendo materiale del tutto originale e ideato appositamente per la miniserie. Il trailer mostrava già il Lupin tredicenne che farà da protagonista nel corso dei sei episodi diretti da Daisuke Sako, e ora è stato anche mostrato il suo character design ufficiale.

Nel post riportato in fondo alla pagina potete infatti vedere Lupin, in un abito blu, e con i capelli più lunghi rispetto a come lo conosciamo, e Jigen, con un atteggiamento e uno stile che richiamano immediatamente l’abile pistolero e inseparabile compagno di Lupin. I due saranno doppiati da Tasuku Hatanaka e Shunsuke Takeuchi. Fateci sapere se questi design vi convincono nei commenti.

Per finire vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla figura di Lupin III nel mondo dell'intrattenimento.