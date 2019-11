Lust di Fullmetal Alchemist si mostra in un 'lussurioso' cosplay

Fullmetal Alchemist è ormai finito da un pezzo. Con una serie manga completa e due trasposizioni animate: "Fullmetal Alchemist" e "Fullmetal Alchemist: Brotherhood" (quest'ultima riparte da principio e non si presenta come una seconda stagione) è tutto tranne che morto.

Grazie all'amore dei fan che non perdono occasione per omaggiare l'opera creata da Hiromu Arakawa e la fama che ha raggiunto negli anni di serializzazione, Fullmetal Alchemist e i fratelli Elric possiamo dire che ormai siano divenuti immortali. E mentre gli appassionati leggono e rileggono il manga, guardano e riguardano le serie animate puntata dopo puntata, altri si dilettano a realizzare fan art oppure cosplay degni della matita di Arakawa.

Questo è il caso di @arianaxgiselle che, sul suo profilo Instagram personale, ha pubblicato una foto che ha evocato nella mente dei fan vecchi ricordi creduti perduti. Infatti, al New York Comic Con, la ragazza ha sfoggiato un cosplay ammaliante della letale Lust. Come potete vedere dalla foto presente in calce all'articolo, è riuscita a rappresentare il personaggio in tutta la sua lussuria, appunto. Con lunghi capelli neri che gli ricadono sulle spalle, un vestito nero che, come l'originale, ne mette in mostra il seno, l'uroboro tatuato in rosso sul petto, i guanti ricamati e gli artigli infernali, Ariana si è trasformata in una perfetta Lust. Senza dimenticare le lenti a contatto rosse che conferiscono quel tocco in più al costume.

Come trovate questo cosplay? Vi è piaciuto oppure no? Fatecelo sapere nei commenti.

Lust prende vita in un sensuale cosplay!