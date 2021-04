Lutto nel mondo degli anime: ci lascia Osamu Kobayashi, regista di BECK e Paradise Kiss

Osamu Kobayashi, celebre regista giapponese famoso per lavori del calibro di Paradise Kiss e BECK: Mongolian Chop Squad, è tristemente scomparso nella notte tra sabato 17 e domenica 18 aprile dopo aver lottato per anni contro un carcinoma renale. La notizia è stata data poche ore fa dalla famiglia, che ha scritto un messaggio ai fan tramite il profilo Twitter dell'animatore.

Nel corso della sua carriera, Kobayashi ha lavorato su decine di opere estremamente importanti, sia come regista che come supervisore delle animazioni. Tra i suoi ultimi lavori troviamo Garo: Crimson Moon e l'anime del 2019 Dororo, ma in passato vanta anche collaborazioni su anime del calibro di Gurren Lagann e Naruto: Shippuden.

Tra gli animatori e i registi che hanno scritto un messaggio di condoglianze troviamo anche Mitsuo Itsuo, autore di Denno Coil, che su Twitter ha dichiarato: "Kobayashi era un benefattore. Mi è stato vicino nei miei momenti più difficili, e mi ha insegnato fare ciò che desideravo senza prestare attenzione ai giudizi della gente. Aveva l'anima di un creativo, e prego che possa realizzare altre opere anche dove si trova adesso". Il funerale si terrà in forma privata a causa delle normative Covid.

Un'altra triste notizia in un'annata difficile, che ci ha già costretto a salutare autori del calibro di Shuichiro Moriyama e Yasuo Otsuka. In basso potete trovare in allegato il post della famiglia di Kobayashi.