Lycoris Recoil, nuovo anime originale dal designer di Sword Art Online

Shingo Adachi, character designer e direttore dell'animazione per il franchise multimediale di Sword Art Online e Working!!!, ha annunciato che farà il suo debutto alla regia con l'anime originale Lycoris Recoil, previsto per il lancio in Giappone nel 2022. Adachi ha commentato la notizia così.

"Mi sono reso conto che essere un director è una posizione scomoda, costringere le persone a fare cose che io stesso non posso fare, così ho pensato di iniziare facendo in modo che il personale che risponde alle mie richieste possa almeno guardare indietro a questo periodo con piacere, qualcosa che può essere fatto con sforzo, non con talento.

"Se solo un'altra persona dirà "lo adoro", sono sicuro che tutti sorrideranno, e io farò del mio meglio per assicurarmi che sia così. Inoltre, non voglio essere chiamato "Direttore" o "Big Boss", quindi per favore chiamatemi "Adachi-san" come prima."

All'interno del cast dei doppiatori troviamo Chika Anzai come Chisato Nishikigi e Shion Wakayama come Takina Inoue. Il team di produzione troviamo invece Shingo Adachi (Sword Art Online, Working!!) a dirigere l'anime alla A-1 Pictures Studios. Muru Imigi (Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!, Make Heroine ga Oosugiru!) è responsabile del character design.

Asaura (Ben-To, TiN-So: Kimi ga Te ni Suru Ore no Ex Machina, Eiyuu Toshi no Bakadomo) è responsabile della storia originale. Kimika Onai (Nogizaka46, Sakurazaka46) si è occupata dei character design. Questo nuovo anime mostra la "vita quotidiana assurda" della ragazza dai capelli biondi Chisato Nishikigi e della ragazza dai capelli bruni Takina Inoue. Maggiori dettagli su ciò che rende queste vite "assurde" sono attesi nelle prossime versioni.

