Lycoris Recoil, l'anime di Shingo Adachi si mostra in un ultimo trailer

A poche ore dal debutto della premiere, lo staff di Lycoris Recoil ha diffuso un nuovo filmato promozionale che permette ai fan di vivere in anteprima alcune delle scene a cui assisteranno nel corso della serie e di scoprire i temi di apertura e chiusura.

Il nuovo anime diretto da Shingo Adachi, character designer e capo direttore delle animazioni di Sword Art Online, debutterà il 2 luglio su Crunchyroll come parte del palinsesto estivo 2022. In vista del rilascio del primo episodio, è stato condiviso un nuovo teaser trailer. Questo, presente le sigle iniziali e finali. ClariS esegue l'opening "ALIVE", mentre Sayuri interpreta la ending "Hana no To" (Flower Tower).

Le informazioni su Lycoris Recoil anticipano le premesse della narrazione. La serie si svolge al Lyco-Reco, un caffé bar giapponese sito nel centro storico di Tokyo. Qui, i clienti possono ordinare di tutto: da deliziosi dolci zuccherati, fino a consigli su come educare i bambini e su trattative d'affari. Al Lyco-Reco, non importa cosa ordini, ti verrà servito.

Le animazioni della serie anime, che possiamo ammirare nel trailer di Lycoris Recoil, sono curate dallo studio d'animazione A-1 Pictures per Aniplex. Imigimuru è accreditato come designer, mentre Asaura, autore Ben-To, ha redatto la storia. Le unifomi delle protagoniste sono un'idea di Kimika Onai.