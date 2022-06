Lycoris Recoil: due nuovi trailer puntano i riflettori sui personaggi della serie

Sul canale YouTube di Aniplex sono stati diffusi due nuovi trailer per Lycoris Recoil. I filmati promozionali dell’anime, che vedrà Shingo Adachi debuttare in qualità di regista, puntano i riflettori su altrettanti personaggi della serie.

Lycoris Recoil debutterà ufficialmente a luglio, ma il 12 giugno al TOHO CINEMAS Kinshicho Rakutenchi di Tokyo verranno trasmessi tre episodi in anteprima assoluta. In vista della premiere, sono stati condivisi gli ultimi due teaser trailer della serie con alla regia il character designer e direttore delle animazioni di Sword Art Online.

Il terzo filmato PV di Lycoris Recoil presenta agli spettatori il personaggio di Mizuki Nakahara, mentre l’ultimo mette in evidenza la bionda Kurumi. La storia è ambientata a “Lyco-Reco”, un café bar situato nel centro storico di Tokyo. In questo bar, i clienti possono chiedere qualsiasi cosa, da deliziosi caffè, a dolci zuccherati, fino a consigli d’amore, trattative d’affari e scontri con zombie e mostri giganti. Il motto del “Lyco-Reco” è: “Non importa cosa ordini, noi lo serviremo…!”. A prestare servizio presso Mika,il gestore del bar, sono le ragazze Chisato Nishigiki, Takina Inoue, Nakahara e Kurumi.

Il progetto, è affidato allo studio d’animazione A-1 Picture, al quale è stato affidato anche il progetto anime Engage Kiss. Oltre ad Adachi, lo staff comprende Imigumuru come designer, Asaura come sceneggiatore della storia e Kimika Onai come designer delle uniformi da lavoro delle protagoniste.