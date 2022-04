Lycoris Recoil, ecco il primo trailer dell'anime diretto da Shingo Adachi

Lo studio A-1 Pictures, attraverso il sito web ufficiale, ha mostrato il primo trailer di Lycoris Recoil, progetto anime che vedrà il debutto alla regia di Shingo Adachi. L'animatore giapponese è famoso per essere stato il character design e direttore delle animazioni di Sword Art Online, serie famosissima iniziata nel 2012.

Sword Art Online che proprio quest'anno festeggia il decimo anniversario della prima puntata dell'anime, evento per cui sono state indette diverse iniziative. Tornando a parlare di Lycoris Recoil, la serie dovrebbe debuttare nei cinema giapponesi a luglio 2022, per far ammirare al mondo le qualità di regista di Shingo Adachi.

Nel trailer di Lycoris Recoil, pubblicato su YouTube, possiamo vedere la presentazione dei protagonisti del'anime, che è una commedia Slice of Life. La storia è ambientata nel Lyco-Reco, un classico café giapponese dove si intrecceranno le vite di svariati personaggi. Le due protagoniste di ogni episodio saranno la bionda Chisato Nishikigi e la mora Takina Inoue, ma non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla trama.

I primi tre episodi di Lycoris Recoil verranno trasmessi in anteprima il 12 giugno 2022 al Toho Cinemas Kinshicho Rakutenchi di Tokyo. Un grande in bocca al lupo quindi a Shingo Adachi, che siamo sicuri non ci deluderà col suo primo lavoro da regista.

Vi lasciamo al video per i festeggiamenti dei dieci anni di Sword Art Online.