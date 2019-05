I'm from Japan: importanti annunci in arrivo il 27 maggio!

Il manga di Seiji Hayashi, I'm from Japan, pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha sta ottenendo un grandissimo successo in tempi brevissimi. Solamente poco tempo fa abbiamo parlato di come I'm from Japan abbiamo ottenuto un anime in tempi record, dopo solo quindici capitoli e ora nuovi annunci sono in arrivo!

Il numero 25 della rivista, ha rivelato lunedì che il manga Jimoto ga Japan, titolo originale della serie, riceverà un annuncio importante sul prossimo numero della Weekly Shon Jump in arrivo il prossimo 27 maggio.

Per quanto riguarda l'anime siamo venuti a conoscenza che a doppiare il protagonista di I'm from Japana, sarà Minami Takayama, ovvero il doppiatore di Conan Edogawa, il famosissimo investigare della serie Detective Conan.

Non ci resta quindi che aspettare il 27 maggio per scoprire le novità legate a questa nuova e divertente serie.