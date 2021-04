M.O.M.: Mother of Madness, Emilia Clarke presenta il suo primo comics in uscita a luglio

Emilia Clarke, l'attrice britannica nota per aver interpretato Daenerys Targaryen nella serie tv Il Trono di Spade, ha presentato la sua prima serie a fumetti in uscita a luglio, intitolata M.O.M.: Mother of Madness. La Madre dei Draghi descrive la serie come "un racconto apparentemente leggero che si ispira a Deadpool, ma con un tocco femminista".

M.O.M.: Mother of Madness è una miniserie composta da soli tre numeri, scritta da Emilia Clarke e Marguerite Bennett (Batgirl, Catwoman) e disegnata da Leila Leiz e Isobel Richardson, con copertina realizzata da Jo Ratcliffe. La storia segue le gesta di una madre single di nome Maya, che un giorno scopre di possedere dei superpoteri e li usa per fermare dei trafficanti di esseri umani. Image Comics pubblicherà il primo volume il 21 luglio 2021.

"Chiamiamo sempre le mamme supereroi, quindi ho pensato, e se lo fossero davvero?", ha spiegato Emilia Clarke ai microfoni di Entertainment Weekly, "Maya ha avuto una vita difficile, e all'inizio della storia si trova in una situazione dove si vergogna di sé stessa. Dopo aver scoperto di possedere dei superpoteri però, trova il coraggio di affrontare i suoi demoni e inizia ad accettarsi per ciò che è [...] Può fare tanto cosa e trovo sia molto intrigante. Per me è stata un'avventura incredibile, sono molto contenta perché ciò che abbiamo creato è un'eroina che può fallire. Oggi tutti i fumetti mostrano donne perfette, imbattibili, e credo manchi qualcosa di questo genere".

Emilia Clarke si prepara dunque a una doppia esperienza molto stimolante, la prima come autrice di fumetti e la seconda come co-star di una nuova serie Marvel. In attesa di potervi parlare in maniera più approfondita di M.O.M.: Mother of Madness, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni dell'attrice riguardo i nuovi spin-off di Game of Thrones.