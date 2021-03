I'm Standing on a Million Lives 2: svelati i membri del cast e le sigle nel nuovo trailer

Tratto dal manga di Naoki Yamakawa e Akinari Nao, I'm Standing on a Million Lives sta per tornare con una nuova stagione. Vediamo insieme il trailer che presenta nuovi personaggi e membri del cast.

L'opera, pubblicata tra le pagine del Bessatsu Shonen Magazine, segue le avventure di Yotsuya Yuusuke trasportato insieme a due sue compagne di classe in un mondo fantasy. Mentre le ragazze ottengono le classi del mago e del guerriero al giovane protagonista tocca il ruolo del contadino. I tre dovranno quindi collaborare per sopravvivere.

Nell'Ottobre 2020 la serie ricevette un primo adattamento animato di dodici episodi al termine del quale venne prontamente annunciata una nuova stagione per I'm Standing on a Million Lives. Attualmente abbiamo la possibilità di osservare il video promozionale diffuso sul sito ufficiale e riportato in copertina a questa news. In esso sono presenti alcune scene che verranno mostrate nella nuova trasposizione, inoltre vengono annunciati quattro nuovi membri del cast:

Toshiyuki Toyonaga, per la voce di Keita Torii

Ayana Taketatsu, interpreta Yana

Aoi Yuuki, è Ahyu

Shinichiro Miki, nei panni di Canteele

Durante la visione è inoltre possibile ascoltare la opening "Baddest" cantata dalla VTuber Kaede Higuchi e viene annunciato il ritorno di Kanako Takatsuki, che aveva cantato la sigla d'apertura della prima stagione, per la nuova ending "Subversive".

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa di assistere alle nuove avventure di Yotsuya? Fatecelo sapere con un commento.

Infine per chi fosse interessato riporto l'annuncio del nuovo anime D_Cide Traumerei.