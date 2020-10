I'm Standing on a Million Lives debutta oggi su Crunchyroll, online l'ultimo trailer

Il primo episodio di I'm Standing on a Million Lives, il nuovo anime dai creatori di If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord, è disponibile da oggi per tutti gli abbonati di Crunchyroll Italia, e sarà visibile gratuitamente da tutti gli appassionati a partire dalla prossima settimana, e più precisamente dal 9 ottobre 2020.

L'anime è uno shonen isekai in cui vengono raccontate le gesta del solitario Yusuke Yotsuya, uno studente freddo e distaccato che finirà, suo malgrado, ad essere trasportato in un mondo parallelo insieme a due sue compagne. Appena giunti nel nuovo mondo, i tre comprendono immediatamente che dovranno completare una difficilissima quest per tornare indietro, e che se dovessero perdere la vita durante la missione, allora svanirebbero per sempre.

L'opera originale è scritta da Naoki Yamakawa e illustrata da Akinari Nao, e conta attualmente nove Volumi disponibili. La prima stagione dell'anime sarà composta da 12 episodi e dovrebbe adattare gli eventi narrati nei primi 4 tankobon. Il successo della serie determinerà il possibile rinnovo per una Stagione 2.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto la premiere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni, invece, vi rimandiamo al trailer 2 di I'm Standing on a Million Lives.