I'm Standing on a Million Lives: il nuovo isekai di Maho Film ha una data di uscita

Pochi istanti fa, è stato confermato che il palinsesto anime invernale si arricchirà con I'm Standing on a Million Lives, il nuovo isekai di Maho Film (If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord) tratto dal manga di Naoki Yamakawa e Akinari Nao. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer con i sottotitoli in inglese.

La prima stagione dell'anime sarà composta da 12 episodi, e andrà in onda nel mese di ottobre 2020. Lo studio di animazione ha confermato, tramite il post visibile in calce, che la produzione non ha subito ritardi a causa dell'emergenza sanitaria e che le puntate sono state completate con circa tre mesi di anticipo.

Il manga è tuttora in fase di serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine e conta 9 tankobon disponibili, un decimo vedrà la luce entro la fine dell'anno. Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la casa editrice Kodansha descrive così la trama: "Lo studente di prima superiore Yusuke Yotsuya è un ragazzo solitario, a cui non importa di andare bene a scuola o di avere amici. La sua unica via di fuga è rappresentata dai videogiochi. Un giorno però, Yusuke si ritroverà suo malgrado ad essere trasportato in un altro mondo insieme a due bellissime compagne, e dovrà impegnarsi per salvare non solo la sua vita, ma quella di milioni di altre persone".

L'anime è sempre stato in programma per l'ottobre del 2020, ma dopo lo scoppio della pandemia insistenti voci di corridoio parlavano di un rinvio nel 2021. Oggi, lo studio ha riconfermato il mese di uscita, negando fermamente la possibilità di slittamenti.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati di isekai, vi ricordiamo che Sword Art Online ha recentemente ripreso la messa in onda con la seconda metà della quarta stagione.