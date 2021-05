I'm Standing on a Million Lives 2: trailer e data d'uscita della nuova stagione dell'anime

Lo studio di animazione Maho Film ha pubblicato un nuovo trailer di I'm Standing on a Million Lives 2, la nuova stagione dell'isekai fantasy tratto dal manga di Naoki Yamakawa e Akinari Nao. Il video promozionale mostra alcune scene tratte dai nuovi episodi e conferma la data d'uscita della premiere, fissata per venerdì 2 luglio 2021.

I'm Standing on a Million Lives è un manga in fase di serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha con undici Volumi disponibili e un dodicesimo in uscita. La prima stagione dell'anime è stata distribuita in occidente da Crunchyroll e ha trasposto gli eventi raccontati nei primi 3 Volumi in 12 episodi. La seconda stagione sarà composta da 13 puntate (12 più un recap), quindi in caso di successo non è da escludere un ulteriore rinnovo per la Stagione 3.

Kumiko Habara (PriPri Chii-chan!!, Battle Spirits Burning Soul episode director) torna a dirigere l'anime presso lo studio di animazione Maho Film. Takao Yoshioka (High School DxD, Your Lie in April, Konohana Kitan) si occupa della sceneggiatura, mentre Eri Kojima e Toshihide Masudate (In Another World With My Smartphone) disegnano i personaggi. I membri del cast ritornano al completo, con una manciata di nuove aggiunte.

