I'm Standing on a Million Lives torna in tempo record, seconda stagione in uscita nel 2021

I'm Standing on a Million Lives, l'isekai di Maho Films disponibile su Crunchyroll Italia, è stato rinnovato per una seconda stagione e a quanto pare tornerà in tempo record. Il nuovo trailer, trasmesso poche ore fa dopo il season finale della Stagione 1, conferma infatti che la nuova stagione debutterà tra sette mesi, nel luglio del 2021.

La serie ha debuttato in Giappone lo scorso 3 ottobre, ed in occidente la settimana successiva. Il team di produzione aveva confermato di aver concluso i lavori sull'anime tre mesi prima l'inizio della trasmissione, e a quanto pare ha ottenuto il via libera per la Stagione 2 con largo anticipo.

I'm Standing on a Million Lives è un manga scritto da Naoki Yamakawa e illustrato da Akinari Nao, attualmente in fase di serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine con 11 tankobon disponibili. La sinossi recita quanto segue: "Lo studente di prima superiore Yusuke Yotsuya è un ragazzo solitario, a cui non importa di andare bene a scuola o di avere amici. La sua unica via di fuga è rappresentata dai videogiochi. Un giorno però, Yusuke si ritroverà suo malgrado ad essere trasportato in un altro mondo insieme a due bellissime compagne, e dovrà impegnarsi per salvare non solo la sua vita, ma quella di milioni di altre persone".

L'anime ha ricevuto un'accoglienza mista, con diversi elogi indirizzati alla parte artistica e qualche critica ai personaggi e alla storia, presentata in maniera decisamente meno efficiente rispetto al manga. Nonostante tutto, la serie sembra aver riscosso un discreto successo in Giappone, e di conseguenza la vedremo presto ritornare con altri dodici episodi.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito la prima stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che a luglio 2021 debutterà anche Idaten Deities in the Peaceful Generation, in singolare anime per adulti tratto dal manga di Coolkyoushinja.