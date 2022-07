I'm the Villaines, So I'm Taming the Final Boss, trailer e visual dell'anime

L’industria animata giapponese, ha ancora tanto da dare in questi ultimi mesi dell’anno. Nella stagione autunnale, debutterà I’m the Villaines, So I’m Taming the Final Boss di cui in rete sono stati pubblicati teaser trailer e key visual.

Sulle pagine ufficiali della serie anime di I’m the Villaines, So I’m Taming the Final Boss in uscita nell’ottobre 2022, è stato condiviso un filmato promozionale che permette agli spettatori di conoscere le premesse della narrazione. Quando Alieen chiude bruscamente il fidanzamento con il principe, i ricordi sulla sua vita precedente riaffiorano. La ragazza interpreta il ruolo della più acerrima nemica della protagonista. La memoria di Alieen presenta però ancora dei buchi e si affida al boss finale.

Nel cast dei doppiatori originali, troviamo Rie Takahashi, inteprete di Emilia in Re: Zero, nel ruolo di Alieen, Yuichiro Umehara nel ruolo di Claude Jean Elmir e Toshiki Masuda in quello di Cedric Jean Elmir. Tratto dalle light novel di Sarasa Nagase e Mai Murasaki, I’m the Villaines, So I’m Taming the Final Boss è diretto da Kumiko Habara per lo studio MAHO FILM, responsabile anche dell’isekai I’m Standing on a Million Lives. Tra gli altri membri dello staff, figurano Kenta Ihara come compositore, e Momo Makuichi, Eri Kojima e Yuko Oba come character designer.