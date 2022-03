I'm the villainess so I'm taming the final boss: il periodo d'uscita in un video promo

Nella giornata di mercoledì 23 marzo 2022 il sito ufficiale della trasposizione animata dell'isekai I'm the villainess so I'm taming the final boss, serie di light novel scritte da Sarasa Nagase e illustrate da Mai Murasaki, ha rivelato alcune importanti informazioni tra cui anche il periodo d’uscita del primo episodio.

Il breve video riportato in cima alla notizia mostra lo stile adottato dallo studio Maho Film per riproporre l’immaginario della serie, e nonostante sia prematuro qualunque tipo di giudizio sulla resa finale, appare particolarmente in linea con le illustrazioni di Mai Murasaki mentre sembra allontanarsi lievemente dallo stile di Anko Yuzu, disegnatore del manga.

Oltre al video promozionale sono state pubblicate le due key visual presenti in fondo alla pagina, dedicate a Aileen e Claude, nelle due versioni da umano e da drago addomesticato come suggerisce lo stesso titolo. A completare questa serie di novità sono stati i character design dei tre personaggi principali, e la rivelazione dei rispettivi doppiatori. A dare la voce alla protagonista Aileen Lauren Dautriche sarà Rie Takahashi, mentre Yuichiro Umehara intrepeterà Claude Jeanne Elmir e Tossici Masuda Cedrice Jeanne Elmir.

Infine è stato confermato come periodo d’uscita un generico ottobre 2022, circa un anno dopo l’annuncio dell’arrivo di una trasposizione animata della serie. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per rimanere in tema vi lasciamo alla top 10 delle serie isekai preferite dai fan, e a 5 anime che non credevate fossero isekai.