Maboroshi: ecco quando uscirà il nuovo anime di Netflix

Netflix ha annunciato l'uscita del nuovo film anime dal titolo Moroboshi, diretto da Mari Okada. La notizia arriva direttamente dal profilo X ufficiale di Netflix Anime, il quale ha anche condiviso il trailer e la locandina del film.

La storia racconta le avventure del quattordicenne Masamune e dei suoi amici. Quando l'esplosione di una fabbrica congela nel tempo una piccola città, i ragazzini si ritrovano a fronteggiare una realtà che sembra crollare rapidamente. Tuttavia, l'incontro con una ragazza misteriosa cambierà per sempre il destino di Masamune.

Okada è una regista e sceneggiatrice giapponese nota per il suo lavoro in anime come Anohana: The Flower We Saw That Day e e Maquia: When the Promised Flower Blooms. Il suo stile è spesso caratterizzato da tematiche mature e toccanti, esplorando temi come la perdita, l'amicizia e l'amore.

Netflix sta puntando molto sul mondo degli anime già da diversi anni. Dopo l'uscita di successi come A whisker Away, sempre della Okada, e dell'adattamento live-action di One Piece adorato dai fan, la celebre piattaforma di streaming ha annunciato questo nuovo film anime che sarà disponibile nel catalogo il 15 Gennaio 2024.

Moroboshi sembra essere un progetto ambizioso, con una storia originale, e una regista di grande talento che già in passato ha creato opere apprezzate da pubblico e critica.