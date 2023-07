Maboroshi: il trailer del film di MAPPA e Mari Okada svela un dettaglio importante!

Alice to Therese no Maboroshi Kōjō, tradotto in italiano La fabbrica illusoria di Alice e Therese, ha ricevuto un nuovo trailer e i dettagli sono interessanti! Il lungometraggio è diretto da Mari Okada e le aspettative sono molto alte.

Mari Okada ha diretto film come A te che conosci l'azzurro cielo, Miyo - Un amore felino, disponibile su Netflix e precedentemente le serie Black Butler, Ano Hana e Toradora!!, per questo motivo ci si aspetta un grande debutto per Alice and Therese's Illusory Factory, in collaborazione con lo studio MAPPA.

Fra i nuovi nomi riconfermati del cast spiccano Taku Yashiro, doppiatore Chainsaw Man e Horimiya, che qui presterà la voce a Daisuke Sasakura, mentre Tasuku Hatanaka, Denki Kaminari in My Hero Academia e Hakkai Shiba in Tokyo Revengers, interpreterà Atsushi Nitta.

Il film debutterà per la prima volta il 15 settembre e vedrà Junya Enoki (Jujutsu Kaisen) nel ruolo del protagonista quattordicenne Masamune Kikuiri, Reina Ueda (Demon Slayer) come la sua compagna di classe Atsumi Sagami.

La storia è incentrata proprio su questi due protagonisti, che vivono in una città rinchiusa da delle mura dopo un'improvvisa esplosione. Tutti i cittadini sono costretti a condurre una monotona realtà, ma Masamune e Atsumi, assieme ad una ragazza misteriosa, rischieranno di sconvolgere l'equilibrio del mondo per via dell'amore che proveranno l'uno verso gli altri.

L'annuncio del film Alice to Therese no Maboroshi Kōjō è arrivato attraverso un poster e un video promozionale. Nel mentre, MAPPA si riconferma uno degli studi d'animazione più importanti del Giappone.