Avete mai visto delle macchinine a tema Studio Ghibli? Sono spettacolari!

Se avete giocato almeno una volta con le macchinine nella vostra infanzia e siete fan dello Studio Ghibli, sicuramente adorerete questi nuovi prodotti. In Giappone sono molto popolari le Tomica, che essenzialmente sono l'equivalente delle Hot Wheels della Mattel.

Il marchio giapponese che produce queste macchinine ha voluto collaborare con uno degli studi d'animazione più amati in tutto il mondo per creare dei pezzi da collezione davvero unici nel loro genere. Per questa volta, il lotto riguarda soltanto il film Il Castello Errante di Howl di Hayao Miyazaki, ma questa collaborazione è destinata a proseguire nel tempo.

I prodotti di questa collezione sono due ed entrambe non sono delle "macchine" nel loro senso della parola, bensì sono delle statuine mobili. Primo fra tutti è il celeberrimo castello errante, che si può muovere attraverso una serie di ruote presenti nella parte inferiore della statuetta. Quest'ultima, come ogni prodotto del merchandise Ghibli, è curata nei minimi dettagli.

Il secondo pezzo non è altro che Calcifer, l'adorabile demone del fuoco di Howl. Avendo stretto un patto con il protagonista del lungometraggio, ha accettato di riscaldarlo ovunque lui vada, per cui in questa figure è stato rappresentato mentre si trova all'interno di una pentola.

Questi prodotti hanno un prezzo di 1320 yen, ossia circa 8 euro, e sono entrambi già disponibili sul sito di Donguri Sora. Come tutti i prodotti venduti dal rivenditore ufficiale del merch dello Studio Ghibli, purtroppo anche questi pezzi non potranno essere spediti al di fuori del Giappone.