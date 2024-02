Madame Web arriva in due fumetti tutti da scoprire: la storia di Cassandra e Spider-Man

In tutte le sale cinematografiche, oggi, mercoledì 14 febbraio, arriva Madame Web, una nuova aggiunta allo Spider-Verse che vede un cast al femminile tutto da scoprire. Quale miglior modo per immergersi nei racconti della Marvel se non attraverso i fumetti? Panini Comics presenta due volumi sul nuovo lungometraggio in uscita al cinema.

La pellicola segue le vicende di Cassandra Webb, interpretata da Dakota Johnson, un paramedico di Manhattan dotato di poteri di chiaroveggenza, alle prese con rivelazioni del suo passato e un enigmatico individuo di nome Ezekiel Sims, interpretato da Tahar Rahim. Madame Web è parte di un universo a sé stante, come ha confermato la regista della pellicola, e necessita di essere esplorato indipendentemente dal resto dello Spider-Universe di Sony

Il primo volume proposto da Panini Comics è "Marvel-Verse: Spider-Man & Madame Web", un'antologia che include il debutto di Madame Web in una storia diventata leggendaria nel mondo dei fumetti. La figura enigmatica di Cassandra Webb si offre di aiutare Peter Parker nelle sue imprese eroiche, ma chi è veramente questa donna dal fragilissimo stato di salute e dalle straordinarie capacità psioniche? Attraverso le penne di rinomati autori come John Romita Sr., Danny O'Neil, Dan Slott e Humberto Ramos, questo volume delinea la figura centrale del film.

Il secondo volume, "Amazing Spider-Man: Il libro di Ezekiel Sims", presenta una raccolta dei racconti che vedono protagonisti Spider-Man e Ezekiel Sims, un uomo anziano con abilità simili a quelle dell'uomo ragno, creato da J. Michael Straczynski. Qui, Spider-Man si imbarca in un viaggio alla scoperta della propria identità, affrontando un personaggio che conosce ogni suo segreto e parte integrante del nuovissimo Madame Web. Con testi e illustrazioni di J.M. Straczynski e John Romita Jr., questo volume raccoglie alcune delle migliori avventure dell'eroe Marvel.