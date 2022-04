Madara, il Susanoo e la potenza del Kyuubi in una statuetta di Naruto da 640€

La battaglia tra Madara e Hashirama è l'apice della tecnica e della potenza nel mondo di Naruto. I due ninja, i più talentuosi e forti della loro epoca, arrivarono allo scontro in seguito alla scelta di perseguire gli obiettivi personali e non più quelli del villaggio della foglia da parte di Madara Uchiha.

Hashirama fece uso della sua arte eremitica combinata alla potenza del chakra del legno, tratto che contraddistingue il clan Senju. Dall'altra parte, Madara Uchiha aveva già il Susanoo completo da tempo e un Mangekyo Sharingan eterno, ma riuscì a mettere le mani anche sulla Volpe a Nove Code, con cui creò un'arma micidiale. Il controllo del cercoterio garantì a Madara di raggiungere una potenza d'attacco spaventosa.

Ci sono tante statuette di Naruto basate su questa battaglia epocale e che mutò radicalmente lo scenario di una parte del mondo ninja, creando la Valle dell'Epilogo. Extremity One Studio aggiunge un altro pezzo portando una statuetta di Madara con Susanoo e Volpe a Nove Code al prezzo di 640€. Scala 1 a 6 per 62 centimetri di altezza, si vede Madara che cavalca la Volpe a Nove Code ricoperta dall'armatura blu del Susanoo in un esempio di potenza.

Anche il Madara di Burning Wind si è concentrato sulla stessa scena nella sua produzione.