Madara Uchiha scatena il Kyuubi in un action figure mozzafiato a tema Naruto

L'immaginario di Naruto è caratterizzato da una moltitudine di personaggi criptici e misteriosi che, per quasi l'intera durata della serie, sembra muovere le fila degli eventi. Tra di essi, ovviamente, spicca Madara Uchiha, leggendario leader dell'omonimo clan nonché uno dei due fondatori del Villaggio della Foglia.

Anche a distanza di 3 anni dalla fine dell'anime di Naruto, la serie continua tuttora ad appassionare milioni di appassionati da tutto il mondo, merito anche del sequel Boruto: Naruto Next Generations. Ad ogni modo, il capolavoro di Masashi Kishimoto è caratterizzato da personaggi talmente carismatici da continuare ad affascinare il pubblico anche con la loro dipartita.

Tra di essi, senza alcun dubbio, detiene un ruolo importante Madara Uchiha, amico e rivale di Hashirama, futuro primo Hokage, soprattutto nella creazione di Konoha e degli eventi futuri della storia. Tuttavia, il grande destino del leggendario Uchiha era destinato a compiersi solo dopo la sua presunta morte, sconfitto dallo stesso leader del Clan Senju in una battaglia all'ultimo sangue per il controllo del Villaggio della Foglia. A tal proposito, Singularity Studio ha tentato di immaginare in un'epica action figure l'inizio dello scontro tra i due dal punto di vista di Madara, nell'esatto momento in cui il ninja evoca la Volpe a Nove Code sotto il suo diretto controllo.

Il modellino in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, non sarà disponibile prima del secondo quadrimestre del 2020, ma è già possibile preordinarlo tramite il sito ufficiale. Inoltre, la statuetta in scala 1:4 è proposta al pubblico alla modica cifra di 320 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure mozzafiato, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.