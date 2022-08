Made in Abyss 2: Annunciato un nuovo OVA della seconda stagione

Dopo l'opening della seconda stagione di Made in Abyss, vi segnaliamo un nuovo annuncio incentrato sulla serie ispirata all'omonimo manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e riguardante un OVA dello show.

Come sapete, a partire dallo scorso 8 luglio sono iniziati ad andare in onda su Amazon Prime Video gli episodi inediti della seconda stagione di Made in Abyss, opera di Akihito Tsukushi che ha riscosso un notevole successo grazie all'originale storia e ambientazione. Nel frattempo l'account Twitter ufficiale dell'anime ha rivelato ai numerosi appassionati la data di uscita del blu-ray dedicato alla seconda parte di Made in Abyss, svelando inoltre che lo studio Kinema Citrus pubblicherà anche un OVA incentrato sul personaggio di Prushka.

È stato annunciato che l'OVA si intitolerà "Together with Papa" e sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre in Giappone, per ora comunque non abbiamo altre informazioni su questa storia che rivelerà qualche dettaglio in più del personaggio che ha aiutato i tre protagonisti dell'anime. Siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno svelati altri dettagli dell'OVA e quando sarà disponibile in Italia, nel frattempo vi segnaliamo la nostra recensione della prima stagione di Made in Abyss, mentre se non la avete ancora ascoltata, ecco l'opening completa della seconda stagione.