Made in Abyss 2: disponibili su Prime Video i primi episodi doppiati in italiano

La seconda stagione dell’anime di Made in Abyss è già stata interamente distribuita sulla piattaforma Amazon Prime Video, con il doppiaggio originale in giapponese e i sottotitoli in italiano. A partire da oggi, 30 ottobre 2022, però è possibile selezionare anche il doppiaggio in italiano, almeno per la prima parte della nuova stagione.

Infatti, come era stato già confermato dall’editore Dynit, insieme a molte altre novità, nel corso della seconda giornata del Lucca Comics & Games 2022, il lavoro sul doppiaggio in italiano della nuova stagione dell’anime prodotto da Kinema Citrus è in corso, ma sono già disponibili i primi sei episodi totalmente in italiano. Una grande sorpresa, considerato il seguito che in Italia ha l’opera di Akihito Tsukushi, e i tempi impiegati rispetto alla pubblicazione in simulcast, terminata il 28 settembre 2022.

Ambientata dopo gli eventi narrati nel film Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, anch’esso presente sulla piattaforma di Amazon, la seconda stagione ha introdotto molti nuovi personaggi, arricchendo e anche incupendo con rivelazioni inaspettate la discesa nell’Abisso di Riko, Reg e Nanachi. Per concludere ricordiamo che in Giappone è stato pubblicato anche l’OVA Together With Papa, e vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Made in Abyss.