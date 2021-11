Made in Abyss 2: che fine ha fatto la nuova stagione? Ecco quando avremo novità

Made in Abyss ha fatto molto parlare di sé al tempo del suo debutto, una serie affascinante caratterizzata da un perfetto connubio tra l'elemento fantastico e tra temi decisamente più profondi e maturi. Non c'era da stupirsi, dunque, che lo studio di animazione e i produttori avrebbero continuato ad investire sul franchise.

Kinema Citrus ha così commissionato velocemente 3 film di Made in Abyss, i primi due riassuntivi e il terzo come diretto sequel della storia. Solo lo scorso maggio, invece, la stagione 2 è stata ufficialmente annunciata con tanto di locandina promozionale e finestra d'uscita prevista durante il corso del 2022.

Da allora, tuttavia, la produzione non ha riservato ulteriori informazioni sui nuovi episodi, silenzio che pare sarà interrotto a breve dal momento che sul sito ufficiale il team ha preannunciato un evento che avrà luogo il prossimo 21 novembre. Durante la manifestazione, dunque, è lecito aspettarsi tutta una serie di novità quali un primo trailer, il mese d'uscita di Made in Abyss 2 o eventuali dettagli che, in ogni caso, riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine.

Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di settimane per scoprire finalmente un paio di nuove informazioni sull'attesissimo seguito. E voi, invece, cosa vi aspettate dall'evento in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.